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29 листопада • оновлено в 12:05
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"У цьому його особливість!" Мендель зізналася, що думає про Зеленського

4.3т
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Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що він є для неї особистим прикладом – і не тільки як роботодавець.

У цьому вона зізналася в інтерв'ю "Vласть vs Vлащенко", де також розповіла про його відмінні риси (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

"У нього завжди є група людей, які представляють різні лінії, яким довіряє. І коли він ухвалює рішення, то всіх їх вислухає! Може, це особливість Володимира Олександровича, а можливо й ні. Я просто не знаю, як це було у попередніх президентів", – сказала Мендель.

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Володимир Зеленський і Юлія Мендель

Володимир Зеленський і Юлія Мендель

Водночас на запитання про те, хто входить у цю "групу", вона відповіла, що це радники президента, керівник ОП, а також представники правоохоронних органів – тобто багато людей, які прийшли з його командою після виборів.

Що ж стосується інших характерних рис гаранта, прессекретарка відзначила його "особливу гнучкість". А також зізналася, що Зеленський – той, на кого варто рівнятися. Оскільки він, переконана Мендель, – людина з високим рівнем відповідальності.

"Серозна гнучкість і мало сну. Встаємо дуже рано, треба все зробити. Це такий двигун, який змушує працювати всіх. Це драйвер, що дає енергію і завдання абсолютно всім", – охарактеризувала Зеленського його прессекретарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в цьому ж інтерв'ю прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель зізналася, що вона з бідної сім'ї і у 90-х роках їм навіть доводилося голодувати.

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Автор
Марта Рок
Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
інтерв`ю Офіс президента
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
ПОЛИТБОДУН № 765 -За полгода рейтинг Зеленского упал вдвое. -Это просто – несчастный случай. Президент поскользнулся, упал, очнулся – клоун.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Президент Эстонии во время встречи с Зеленским подарила ему велосипед. Если Вова будет себя хорошо вести во время встречи в нормандском формате, Меркель подарит ему велосипедный завод.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Зеленский призвал заробитчан возвращаться в Украину. Типа, работа для них уже есть. -Работа для них есть, зарплаты – нет.
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