У цифровому банку Sense вже 100 000 клієнтів

Альфа-Банк Україна запустив цифровий банк Sense SuperApp. Усього за 26 днів у нього з'явилося 100 000 клієнтів, відтак про банк зібрали 26 фактів.

1. Розроблення додатку зайняло 9 місяців.

2. П’ять тижнів минуло від ідеї до реалізації маркетингової стратегії.

3. У межах рекламної кампанії було зроблено 250 креативів.

4. Короткі рекламні ролики Sense набрали понад 4,3 мільйона переглядів.

5. Сім інтерв’ю дали творці Sense, щоб розповісти про свої особисті сенси.

6. Ми об’єднали цифровій банкінг для фізичних осіб та ФОП-клієнтів. Тепер клієнти-підприємці можуть керувати своїми особистими та бізнес-рахунками в одному додатку.

7. Це єдиний фінансовий додаток в Україні, у якому працює повноцінний відеочат для віддаленої ідентифікації та відкриття рахунку й картки.

8. Стати клієнтом Альфи за допомогою Sense SuperApp можна лише за 15 хвилин.

9. Користуватися digital-карткою можна відразу після оформлення. Додати до Apple Pay або Google Pay та оплачувати покупки.

10. Здійснювати платежі та перекази можна просто перетягуючи іконки. Дяка drag’n’drop.

11. У Базі знань банку (нашому внутрішньому Google) вже 200 статей про додаток. Їх готують співробітники банку на підставі популярних запитань користувачів.

12. У перші тижні запуску агенти чат-підтримки додатку фіксували по 400 розмов на день. Тобто близько 10 тисяч звернень за неповний місяць.

13. Sense продуманий під усі шість чуттів: він красивий, тактильний і навіть звук ти можеш налаштувати свій.

14. На робочий стіл можна встановити фото мами, чоловіка чи улюбленого котика.

15. Можна створювати шаблони своїх платежів і папки для них.

16. У додатку три мови й три стилі спілкування: від приязного до ділового.

17. Можна читати стрічку новин Now, написану для тебе. І там уже 6,5 тисяч лайків.

18. Більшість користувачів Sense проживає у Києві та Київській області. Проте регіони не дуже відстають – українці стають дедалі більше digital-просунутими.

19. Трохи більше половини користувачів – чоловіки.

20. Більшість користувачів Sense SuperApp – віком від 20 до 39 років.

21. 20 клієнтів – довгожителі віком від 90 до 95 років. Адже зручна технологія ніколи не складна.

22. У середньому клієнт заходить у цифровий банк 8-9 разів на місяць.

23. 87 відсотків завантажень – на Android.

24. Знахідкою виявився відкритий Telegram-чат. Сотні клієнтів щодня пишуть у ньому зауваження та побажання, отримують швидкий зворотний зв’язок і допомагають покращувати додаток.

25. У січні буде перше велике оновлення та ще більше фішок.

26. Ура, нас уже 100 тисяч. І це менше ніж за місяць. Це класне число.