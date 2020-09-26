У центрі Житомира провели свято в день жалоби за загиблими в Ан-26

На вулиці Михайлівській у Житомирі у день жалоби за загиблими в Ан-26 провели спортивні заходи у межах національного фітнес дня.

Відповідні фото опублікували у Facebook Житомирської міської ради, анонс заходів на 26 вересня також можна переглянути на офіційному сайті міськради.

Анонс заходів на 26 вересня у Житомирі. Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Фотозвіт про проведення свята. Facebook Житомирської міської ради

У Центрі Житомира в день жалобы провели спортивне свято. Facebook Житомирської міської ради

В Житомирі провели спортивне свято в день жалоби. Facebook Житомирської міської ради

Таке нехтування пам'яттю курсантів, які загинули в авіакатастрофі у Чугуєві, причому двоє з них були родом із Житомирщини, обурили завідувачку кафедри екології Житомирського державного технологічного університету Ірину Коцюбу.

"У країні траур, двоє загиблих із Житомирщини...., а на Михайлівській свято. Можна було без танців та гулянок провести цей день... Двоє молодих хлопців 19 та 21 рік. Вже мовчу про те, що скупчення людей? 100% не голосуватиму за людей, які в чинному виконкомі та є депутатами міста! Як Ви могли таке допустити..." – написала вона у Facebook.

У Житомирі провели свято у день жалоби. Facebook Ірини Коцюби

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