У центрі Житомира провели свято в день жалоби за загиблими в Ан-26
На вулиці Михайлівській у Житомирі у день жалоби за загиблими в Ан-26 провели спортивні заходи у межах національного фітнес дня.
Відповідні фото опублікували у Facebook Житомирської міської ради, анонс заходів на 26 вересня також можна переглянути на офіційному сайті міськради.
Таке нехтування пам'яттю курсантів, які загинули в авіакатастрофі у Чугуєві, причому двоє з них були родом із Житомирщини, обурили завідувачку кафедри екології Житомирського державного технологічного університету Ірину Коцюбу.
"У країні траур, двоє загиблих із Житомирщини...., а на Михайлівській свято. Можна було без танців та гулянок провести цей день... Двоє молодих хлопців 19 та 21 рік. Вже мовчу про те, що скупчення людей? 100% не голосуватиму за людей, які в чинному виконкомі та є депутатами міста! Як Ви могли таке допустити..." – написала вона у Facebook.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
стали відомі імена всіх курсантів і офіцерів, які перебували на борту літака ЗСУ Ан-26, що впав біля Чугуєва. Усього 27 людей;
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
У результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Президент Володимир Зеленський приїхав на місце падіння Ан-26 і оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні.