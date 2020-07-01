У центрі Тернополя дитину ледь не викрали на очах у матері. Відео

У центрі Тернополя 1 липня намагалися викрасти дитину. Схопити маленьку дівчинку спробували прямо на очах у матері.

Інцидент, який стався на вулиці Шептицького, зафіксували камери відеоспостереження. Кадри на своїй сторінці у Facebook опублікував Микола Голубєв (щоб подивитися їх, доскролье до кінця новини).

Спроба викрадення потрапила на камери відеоспостереження Facebook Миколи Голубєва

На відео видно, як мати з дитиною йде по вулиці і розмовляє по телефону. Коли дівчинка трохи відірвалася вперед, її спробувала взяти жінка, одягнена в куртку, хустку і тепле взуття. Однак мати швидко відреагувала і схопила дитину на руки.

При цьому "крадійка" навіть не намагалася відразу втекти. Вона постояла кілька секунд біля дороги, а потім перейшла на інший бік.

"Будьте дуже обережними з дітьми, ось що було сьогодні вранці", – прокоментував відео Голубєв.

Спроба викрадення потрапила на камери відеоспостереження Facebook Миколи Голубєва

Користувачі соцмережі припустили, що у жінки не все в порядку з психікою. Деякі вважали, що вона була на спецзавданні: "Вона просто психічно хвора, в таку спеку наділу зимовий одяг і веде себе відповідно", "Може на спецзавдання, скинула маску, косинку, куртку і спідницю і не дізнаєшся".

Реакція користувачів соцмережі на спробу викрадення Facebook Миколи Голубєва

Реакція користувачів соцмережі на спробу викрадення Facebook Миколи Голубєва

(Відео – Facebook Миколи Голубєва)

Facebook Миколи Голубєва

Facebook Миколи Голубєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Позняках колишній чоловік викрав 10-місячну дитину. Він разом зі своїм спільником вирвали немовляти з рук матері.