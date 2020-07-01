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У центрі Тернополя дитину ледь не викрали на очах у матері. Відео

Юрій Сергієнко
Суспільство
2,1 т.
Жінка в Тернополі намагалася викрасти дитину

Жінка в Тернополі намагалася викрасти дитину.

У центрі Тернополя 1 липня намагалися викрасти дитину. Схопити маленьку дівчинку спробували прямо на очах у матері.

Інцидент, який стався на вулиці Шептицького, зафіксували камери відеоспостереження. Кадри на своїй сторінці у Facebook опублікував Микола Голубєв (щоб подивитися їх, доскролье до кінця новини).

Спроба викрадення потрапила на камери відеоспостереження

Спроба викрадення потрапила на камери відеоспостереження Facebook Миколи Голубєва

На відео видно, як мати з дитиною йде по вулиці і розмовляє по телефону. Коли дівчинка трохи відірвалася вперед, її спробувала взяти жінка, одягнена в куртку, хустку і тепле взуття. Однак мати швидко відреагувала і схопила дитину на руки.

При цьому "крадійка" навіть не намагалася відразу втекти. Вона постояла кілька секунд біля дороги, а потім перейшла на інший бік.

"Будьте дуже обережними з дітьми, ось що було сьогодні вранці", – прокоментував відео Голубєв.

Спроба викрадення потрапила на камери відеоспостереження

Спроба викрадення потрапила на камери відеоспостереження Facebook Миколи Голубєва

Користувачі соцмережі припустили, що у жінки не все в порядку з психікою. Деякі вважали, що вона була на спецзавданні: "Вона просто психічно хвора, в таку спеку наділу зимовий одяг і веде себе відповідно", "Може на спецзавдання, скинула маску, косинку, куртку і спідницю і не дізнаєшся".

Реакція користувачів соцмережі на спробу викрадення

Реакція користувачів соцмережі на спробу викрадення Facebook Миколи Голубєва

Реакція користувачів соцмережі на спробу викрадення

Реакція користувачів соцмережі на спробу викрадення Facebook Миколи Голубєва

(Відео – Facebook Миколи Голубєва)

Facebook Миколи Голубєва

Facebook Миколи Голубєва

Facebook Миколи Голубєва

Facebook Миколи Голубєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Позняках колишній чоловік викрав 10-місячну дитину. Він разом зі своїм спільником вирвали немовляти з рук матері.

УкраїнаТернопільдітивикрадення
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