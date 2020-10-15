У центрі Одеси зіткнулися два авто: є жертва й постраждалі

Мирослав Семенюк Суспільство 17:00, 15.10.2020 Оновлено: 17:10, 15.10.2020

У четвер, 15 жовтня, в Одесі на 11-й станції Великого Фонтану трапилася смертельна ДТП.

Як повідомляє "Думська" з посиланням на патрульну поліцію, Renault Sandero рухався Фонтанською дорогою в напрямку Ванного провулку і не поступився дорогою автомобілю BMW, який їхав головною дорогою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Унаслідок зіткнення пасажирка Renault від отриманих травм померла на місці, ще дві пасажирки машин постраждали.

На місці ДТП працюють слідчі.

Пасажирка Renault від отриманих травм померла на місці
dumskaya.net
Renault не поступився дорогою BMW
dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі п'яний водій на Lexus влетів у два припарковані автомобілі й перекинувся.

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