У центрі Одеси зіткнулися два авто: є жертва й постраждалі

У четвер, 15 жовтня, в Одесі на 11-й станції Великого Фонтану трапилася смертельна ДТП.

Як повідомляє "Думська" з посиланням на патрульну поліцію, Renault Sandero рухався Фонтанською дорогою в напрямку Ванного провулку і не поступився дорогою автомобілю BMW, який їхав головною дорогою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Унаслідок зіткнення пасажирка Renault від отриманих травм померла на місці, ще дві пасажирки машин постраждали.

На місці ДТП працюють слідчі.

Пасажирка Renault від отриманих травм померла на місці dumskaya.net

Renault не поступився дорогою BMW dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі п'яний водій на Lexus влетів у два припарковані автомобілі й перекинувся.