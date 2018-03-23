У центрі Одеси застрелився 19-річний курсант

В Одесі наклав на себе руки 19-річний хлопець, вистріливши собі в голову з переробленого пістолета.

Тіло молодого чоловіка виявили на схилі недалеко від Французького бульвару, повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

"Загиблим виявився 19-річний житель Одеської області. Під час огляду місця події поруч з тілом правоохоронці виявили зброю, схожу на перероблений сигнальний пістолет. Для з'ясування причини смерті зброю і тіло загиблого направлено на експертизу. Попередня причина - самогубство", - повідомили в поліції.

За даними місцевого видання "Думська", загиблий - курсант 3-го курсу факультету ракетно-артилерійського озброєння Військової академії.

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Обставини події зараз встановлюються. Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу.

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