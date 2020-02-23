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23 лютого • оновлено в 20:13
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У центрі Львова сталася масова бійка: постраждали поліцейські

6.6т
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У неділю, 23 лютого, у Львові на площі Ринок сталася масова бійка.

Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Львівській області. Інформація про інцидент надійшла до правоохоронців близько 2.35.

На місце події негайно прибули екіпажі патрульної поліції Львівщини.

У центрі Львова сталася масова бійка

У центрі Львова сталася масова бійка

pravda.com.ua

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Під час припинення правопорушення двоє патрульних поліцейських отримали тілесні ушкодження і звернулися за медичною допомогою. Особистості, причетні до скоєння злочину, встановлені. Ними виявилися жителі Львова віком 24 та 38 років.

За фактом слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

На даний момент проводиться досудове розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові серед дня викрали людину. Після з'явилося відео бійки з викрадачами.

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Місце
Україна Львів
Тег
бійка з поліцейськими
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Звериный оскал галичины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кклы! Чому в Украине говорить по-русски не запрещают, а петь по-русски запрещено? Вы ипануты, или где?
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