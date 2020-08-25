У центрі Донецька бюст терориста "Гіві" встановили поруч з пам'ятником Кобзону

У центрі Донецька терористи "ДНР" встановили бюст так званого командира незаконного збройного формування "Сомалі" Михайла Толстих на прізвисько "Гіві".

Про це повідомили Новости Донбасса. Подія сталася вранці 25 серпня на "Алеї слави", яка розташована в парку імені Ленінського комсомолу.

Поруч знаходяться бюсти колишнього ватажка "ДНР" Олександра Захарченка та співака Йосипа Кобзона, який підтримував угруповання.

Як повідомив Telegram-канал donetchanyn, на церемонії відкриття був присутній ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

"У Донецьку відкрили бюст Гіві, поруч з бюстом Кобзону. Пушилін приїхав особисто доглянути місце для свого", – написав donetchanyn.

Також про відкриття бюста повідомив в Twitter представник ОРДЛО в делегації України в Тристоронній контактній групі, блогер Денис Казанський.

"У Донецьку відкрили пам'ятник Гіві."Спасибі, що захистив Донбас від пенсій і зарплат! Як добре, що тепер доводиться жити в злиденній кримінальної дірі", – сказали вдячні жителі на церемонії відкриття", – написав Казанський.

Блогер розповів про відкриття бюста "Гіві" (Twitter Дениса Казанського)

У Донецьку відкрили бюст терориста "Гіві" (Telegram-канал donetchanyn)

На церемонії був присутній ватажок "ДНР" Пушилін (Telegram-канал donetchanyn)

До 2014 року ця частина парку була присвячена виключно пам'яті радянських воїнів, які воювали за Донбас під час Другої світової війни.

Поруч знаходяться бюсти колишнього ватажка "ДНР" Олександра Захарченка та співака Йосипа Кобзона (Telegram-канал donetchanyn)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ватажок банди "Сомалі" Михайло Толстих ("Гіві") був ліквідований 8 лютого в окупованому Донецьку.

Для вбивства терориста був використаний реактивний вогнемет "Джміль".