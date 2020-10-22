У трьох регіонах України виявили більш ніж по 600 хворих на COVID-19 за добу

У трьох регіонах України за добу, 21 жовтня, зафіксовано 600 і більше хворих на коронавірусну інфекцію в кожному.

Це Харківська та Одеська області й місто Київ, свідчать дані РНБО.

У Харківській області за добу виявили 627 нових випадків інфікування, в Одеській – 600, у столиці країни – 631.

Померли 36 осіб: на Харківщині – 10, Одещині – 11, у Києві – 15.

Повністю подолали хворобу за вказаний період 344 особи: у Харківській області – 127, Одеській – 28, у Києві – 189.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від COVID-19 в нашій країні померли 6043 людини (+116 за добу), а 134 898 пацієнтів (+2679) повністю побороли хворобу.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України виключили можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу, оскільки зазначений продукт не проходив реєстрацію та експертизу в компетентних органах низки країн.