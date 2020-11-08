У трьох областях України не виявили нових смертей від COVID-19

Марина Ліснічук Суспільство 11:35, 8.11.2020 Оновлено: 12:42, 8.11.2020

В Україні минулої доби в трьох регіонах не зареєстрували жодного випадку смерті пацієнтів від ускладнень коронавірусної хвороби.

Це випливає з даних сайту РНБО. Зауважимо, що 7 листопада вірус забрав життя ще 138 українців, а загалом цей показних сягнув 8450.

Однак у Кіровоградській, Чернігівській і Донецькій області (інформації щодо захворюваності на окупованих територіях в офіційній статистиці немає) не було зафіксовано летальних випадків від COVID-19.

Натомість діагноз коронавірус поставили ще декільком сотням жителів вказаних регіонів:

  • Донецька область – 361 (загалом 13 907);

  • Чернігівська область – 107 (усього 10 054);

  • Кіровоградська область – 74 (загалом 3092).

Побороти хворобу вдалося ще 79 і 15 мешканцям Донеччини та Кіровоградщини. Водночас на Чернігівщині від COVID-19 не одужав жоден пацієнт.

На Донеччині, Чернігівщині й Кіровоградщині 7 листопада не було зафіксовано смертей від коронавірусу
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Денис Казанський заявив, що на окупованих територіях Донецької області настала гуманітарна катастрофа через велику смертність від коронавірусу.

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