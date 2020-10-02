У Токмаку джерелом поширення COVID-19 став продовольчий ринок

У Токмаку Запорізької області одним із джерел поширення коронавірусу став продовольчий ринок, де зафіксовано багато випадків інфікування серед працівників.

Про це повідомило видання 061.ua із посиланням на слова заступника директора ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ" Олександра Мащака. Ринок збираються закрити.

"Ми провели епідемічне розслідування. Джерелом поширення коронавірусу в Токмаку став агропродовольчий ринок. Там захворіла велика кількість як реалізаторів, так і працівників ринку, зокрема ветеринарів. Зараз стоїть питання про заборону його функціонування. Фактично все місто його відвідувало. Пішла ланцюгова реакція", – сказав Мащак.

На брифінгу представники лабцентру нагадали, що Токмак, а також Мелітополь, Пологівський і Оріхівський райони віднесені до "помаранчевої" зони.

Токмак є лідером із захворюваності на COVID-19 у Запорізькій області. У місті станом на 2 жовтня зафіксовано 375,8 випадків зараження на 100 тис. осіб, що перевищує граничний рівень, встановлений Міністерством охорони здоров'я, у 8,3 раза.

За останню добу станом на 2 жовтня у Запорізькій області зареєстровано 156 випадків захворювання на коронавірус.

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