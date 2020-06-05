У ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять "злодіїв у законі" і Донбас

Марина Погорілко Суспільство 17:45, 5.06.2020

У п'ятницю, 5 червня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять повернення Донбасу до складу України та легалізацію Верховною Радою "злодіїв у законі".

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

  • Чи хочуть мешканці окупованих територій повертатися до повноцінного життя в складі України?

  • Чому депутати Верховної Ради легалізували "воров в законе" та проголосували за боротьбу з ними?

В ефірі ток-шоу очікується також пряме включення лікарів із міста Світлодарськ (Донецька область).

Гості студії:

  • Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

  • Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

  • Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”;

  • Наталія Королевська, народний депутат, “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ”;

  • Ірина Верещук, народний депутат, “СЛУГА НАРОДУ”, член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

  • Андрій Костін, народний депутат, “СЛУГА НАРОДУ”, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;

  • Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, “Європейська Солідарність”, голова Комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським Союзом;

  • Володимир В’ятрович, народний депутат, “Європейська Солідарність”;

  • Олександра Устінова, народний депутат, “ГОЛОС”;

  • Ігор Клименко, голова Національної поліції України;

  • Святослав Піскун, Генеральний прокурор України (2002-2003; 2004-2005; 2007);

  • Давід Сакварелідзе, заступник Генерального прокурора України (2015-2016);

  • Сергій Старенький, голова Державної пенітенціарної служби України (2014);

  • Коба Накопія, депутат парламенту Грузії;

  • Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2016-2019);

  • Ігор Козловський, вчений, полонений бойовиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 4 червня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відповідальність за злочини, який вводить у Кримінальний кодекс поняття "злодій у законі".

Під час розгляду законопроєкту нардепам увімкнули аудіозапис розмов між кримінальними авторитетами, які висловлювали побоювання через його ухвалення.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Помер легендарний актор СРСР Михайло Кокшенов

"Це російська пастка": в Сенаті США розглянуть нові санкції для "Північного потоку-2"

Зламав ногу, а помер від енцефаліту: у Броварах мати ветерана АТО звинуватила лікарів у недбалості

Під Радою влаштували протест проти поліції: один із мітингувальників підпалив себе

Вбивство Кирила Тлявова: глава МВС емоційно відповів із трибуни Ради