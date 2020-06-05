У ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять "злодіїв у законі" і Донбас
У п'ятницю, 5 червня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять повернення Донбасу до складу України та легалізацію Верховною Радою "злодіїв у законі".
Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
Чи хочуть мешканці окупованих територій повертатися до повноцінного життя в складі України?
Чому депутати Верховної Ради легалізували "воров в законе" та проголосували за боротьбу з ними?
В ефірі ток-шоу очікується також пряме включення лікарів із міста Світлодарськ (Донецька область).
Гості студії:
Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”;
Наталія Королевська, народний депутат, “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ”;
Ірина Верещук, народний депутат, “СЛУГА НАРОДУ”, член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
Андрій Костін, народний депутат, “СЛУГА НАРОДУ”, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;
Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, “Європейська Солідарність”, голова Комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським Союзом;
Володимир В’ятрович, народний депутат, “Європейська Солідарність”;
Олександра Устінова, народний депутат, “ГОЛОС”;
Ігор Клименко, голова Національної поліції України;
Святослав Піскун, Генеральний прокурор України (2002-2003; 2004-2005; 2007);
Давід Сакварелідзе, заступник Генерального прокурора України (2015-2016);
Сергій Старенький, голова Державної пенітенціарної служби України (2014);
Коба Накопія, депутат парламенту Грузії;
Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2016-2019);
Ігор Козловський, вчений, полонений бойовиків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 4 червня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відповідальність за злочини, який вводить у Кримінальний кодекс поняття "злодій у законі".
Під час розгляду законопроєкту нардепам увімкнули аудіозапис розмов між кримінальними авторитетами, які висловлювали побоювання через його ухвалення.