У ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять "злодіїв у законі" і Донбас

У п'ятницю, 5 червня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять повернення Донбасу до складу України та легалізацію Верховною Радою "злодіїв у законі".

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Чи хочуть мешканці окупованих територій повертатися до повноцінного життя в складі України?

Чому депутати Верховної Ради легалізували "воров в законе" та проголосували за боротьбу з ними?

В ефірі ток-шоу очікується також пряме включення лікарів із міста Світлодарськ (Донецька область).

Гості студії:

Олексій Резніков , віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Дмитро Кулеба , міністр закордонних справ України;

Юлія Тимошенко , лідер партії ВО “Батьківщина”;

Наталія Королевська , народний депутат, “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ”;

Ірина Верещук , народний депутат, “СЛУГА НАРОДУ”, член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Андрій Костін , народний депутат, “СЛУГА НАРОДУ”, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;

Іванна Климпуш-Цинцадзе , народний депутат, “Європейська Солідарність”, голова Комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським Союзом;

Володимир В’ятрович , народний депутат, “Європейська Солідарність”;

Олександра Устінова , народний депутат, “ГОЛОС”;

Ігор Клименко, голова Національної поліції України;

Святослав Піскун , Генеральний прокурор України (2002-2003; 2004-2005; 2007);

Давід Сакварелідзе , заступник Генерального прокурора України (2015-2016);

Сергій Старенький , голова Державної пенітенціарної служби України (2014);

Коба Накопія , депутат парламенту Грузії;

Георгій Тука , заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2016-2019);

Ігор Козловський, вчений, полонений бойовиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 4 червня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відповідальність за злочини, який вводить у Кримінальний кодекс поняття "злодій у законі".

Під час розгляду законопроєкту нардепам увімкнули аудіозапис розмов між кримінальними авторитетами, які висловлювали побоювання через його ухвалення.

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