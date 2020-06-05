Головна Новини
5 червня • оновлено в 18:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять "злодіїв у законі" і Донбас

1.2т
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 5 червня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять повернення Донбасу до складу України та легалізацію Верховною Радою "злодіїв у законі".

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

У ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять "злодіїв у законі" і Донбас

  • Чи хочуть мешканці окупованих територій повертатися до повноцінного життя в складі України?

  • Чому депутати Верховної Ради легалізували "воров в законе" та проголосували за боротьбу з ними?

В ефірі ток-шоу очікується також пряме включення лікарів із міста Світлодарськ (Донецька область).

Гості студії:

  • Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

  • Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

  • Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”;

  • Наталія Королевська, народний депутат, “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ”;

  • Ірина Верещук, народний депутат, “СЛУГА НАРОДУ”, член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

  • Андрій Костін, народний депутат, “СЛУГА НАРОДУ”, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;

  • Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, “Європейська Солідарність”, голова Комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським Союзом;

  • Володимир В’ятрович, народний депутат, “Європейська Солідарність”;

  • Олександра Устінова, народний депутат, “ГОЛОС”;

  • Ігор Клименко, голова Національної поліції України;

  • Святослав Піскун, Генеральний прокурор України (2002-2003; 2004-2005; 2007);

  • Давід Сакварелідзе, заступник Генерального прокурора України (2015-2016);

  • Сергій Старенький, голова Державної пенітенціарної служби України (2014);

  • Коба Накопія, депутат парламенту Грузії;

  • Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2016-2019);

  • Ігор Козловський, вчений, полонений бойовиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 4 червня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відповідальність за злочини, який вводить у Кримінальний кодекс поняття "злодій у законі".

Під час розгляду законопроєкту нардепам увімкнули аудіозапис розмов між кримінальними авторитетами, які висловлювали побоювання через його ухвалення.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Погорілко
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
Донбас Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 963.

    Вилікувалися: 11 372. Померли: 762.

  • У світі захворіли понад 6,6 млн осіб, загинули – 390 тисяч.

  • Київ і сім областей не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня.

  • Іран першим у світі повідомив про другу хвилю коронавірусу – число хворих досягло нового рекорду.

  • Вчені виявили, що люди з високим тиском частіше вмирають від COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги