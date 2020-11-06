У типографії кандидата від "Слуги" у Броварах надрукували "пронумеровані" виборчі бюлетені

Під час голосування на місцевих виборах у Броварах були виявлені "пронумеровані" виборчі бюлетені, які, як виявилося, були надруковані в типографії, що належить родині кандидата на посаду міського голову та "першому номеру" у виборчому списку від "Слуги народу".

Про це повідомляє "Телеграф", зазначивши, що скандал у Броварах стався 25 жовтня 2020 року. Виявилось, що на всіх виборчих бюлетенях, шляхом внесення до виборчого бюлетеню (на корінець та сам бюлетень) унікального номерного знаку, було здійснено умисне порушення таємниці голосування та права на вільне волевиявлення під час проведення місцевих виборів. Це в подальшому могло дозволити встановити зміст волевиявлення громадян, які взяли участь у виборах. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення таємниці голосування в місті Бровари, повідомили на сторінці Броварського відділу поліції.

Ця історія знайшла сенсаційне продовження. Як виявилось, "нумеровані" бюлетені друкувались в типографії, що напряму пов’язана с кандидатом на посаду Броварського міського голови та "першим номером виборчого списку від "Слуги народу" Дмитром Ратніковим.

Так, Броварська міська ТВК визначила виконавцем друку виборчих бюлетенів ПП "КП "УКРСІЧ", з яким укладає договір № 1/13-10 від 15.10.2020 р. У той же день ПП "КП "УКРСІЧ" уклало договір субпідряду № 15/10/20-3 з ТОВ "НОВИЙ ДРУК" (до речі, обидва підприємства знаходяться за однією фактичною адресою – м. Київ, вул. Магнітогорська, 1), яким дає завдання Субпідрядніку виготовити друк всіх виборчих бюлетенів на вибори Броварського міського голови та вибори депутатів Броварської міської ради. В специфікації до договору субпідряду Сторони прямо встановлюють, що виборчий бюлетень в якості ступеню захисту повинен містити нумерацію!

В день виборів виборці виявляють, що бюлетень та корінець до нього містять однакову нумерацію. Внаслідок цього є можливість проконтролювати волевиявлення кожного виборця через корінець бюлетеня.

Броварчанам добре відома типографія "НОВИЙ ДРУК". Це давній "сімейний" бізнес родини Ратнікових. Її засновником є відчим Дмитра – Клименко Володимир Михайлович. Він же кінцевий бенефіціар цієї компанії. Тут працювала його мати – Клименко Наталія Василівна. Тут Дмитро колись друкував власну газету "7 днів". Тут він видав в світ свою власну книгу під назвою "Бровари. Моє місто – мій дім". Тут друкував всю свою передвиборчу агітацію і на цих виборах. Типографія "Новий друк" є засновником ТОВ "Обнова" - підприємства, де Дмитро Ратніков довгий час працював на посаді директора). Тут до 2010 року працювала й дружина Дмитра – Наталія.

Станом на сьогодні ці факти розслідують правоохоронні органи, а доля виборів 25 жовтня 2020 року в Броварах під великим питанням.