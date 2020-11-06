У тілі людини знайшли тканину, стійку до коронавірусу

Вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі не довели, що коронавірус може проникнути в організм через очі.

У новому дослідженні виявили, що рогівка – прозорий купол в передній частині очі, який покриває райдужну оболонку і зіницю – виявилася стійкою до коронавірусної інфекції експериментальним шляхом, пише Science Alert.

"Наші результати не доводять, що все рогівки стійкі до COVID-19. Але кожна донорська рогівка, яку ми тестували, була стійка до нового коронавірусу", – говорить молекулярний мікробіолог Джонатан Дж. Майнер, головний автор дослідження.

В експериментах з використанням тканини рогівки від 25 людей, а також мишей дослідники піддали тканину ока впливу трьох окремих вірусів: SARS-CoV-2, вірусу Зика і вірусу простого герпесу 1 (ВПГ-1).

Експеримент показав, що в експлантах рогівки людини (які також містили тканину кон'юнктиви, мембрану, яка покриває решту передньої частини ока) вірус герпесу і Зика був здатний реплікуватися в тканини, але тести не показали ніяких ознак реплікації коронавірусу.

"Відомо, що рогівка і кон'юнктива мають рецептори для нового коронавірусу, але в наших дослідженнях ми виявили, що вірус не реплікується в рогівці", – говорить автор дослідження і офтальмолог Раджендра Апте.

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