У TikTok з'явився новий небезпечний челлендж зі спилювання зубів.

Користувачі TikTok запустили новий небезпечний челлендж. Блогери роблять свої зуби рівніше за допомогою пилочки для нігтів і знімають це на відео.

За словами доктора Бенджаміна Вінтерса, ця процедура може виявитися дуже шкідливою для здоров'я, пише BuzzFeed.

При цьому блогери стверджують, що їхні зуби дійсно стали рівніше, а їм вдалося заощадити на стоматології.

"Я лікар і я знаю, скільки емалі можна видалити без шкоди для здоров'я. Спилювати свої зуби – це дія, наслідки якої ви ніколи не зможете виправити", – зазначив стоматолог.

За словами лікаря, якщо видалити занадто багато емалі, можна пошкодити нерв, що викличе сильний біль. Крім того, спиляні в домашніх умовах зуби можуть стати набагато чутливішими.

Вінтерс закликав незадоволених своїми зубами людей звертатися до професіоналів, а не експериментувати зі своїм здоров'ям вдома.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, компанія Facebook представила свій аналог популярного додатка TikTok. Новий сервіс для запису коротких відео отримав назву Reels.

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