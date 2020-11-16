У TikTok показали незвичайний спосіб приготувати стейк. Відео

У соціальній мережі TikTok показали незвичайний спосіб приготування стейка.

Так, користувачка з ніком itsmeju1iette запропонувала для цього використовувати тостер. Опублікований нею ролик набрав понад 1,6 мільйона переглядів.

На відео видно, як дівчина завантажує в тостер два шматки м'яса. Вона стверджує, що таким чином м'ясо запікається досить добре.

Відео також розійшлося в Twitter, де набрало ще 1,5 мільйона переглядів.

Багато хто з користувачів здивувався такому способу приготування стейка. Дехто зазначив, що так готувати м'ясо неправильно, бо в дійсності воно може бути небезпечним для вживання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали раритетні фото Центрального автовокзалу Києва. Його було відкрито 1961 року на Деміївській площі (раніше Московська).