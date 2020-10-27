Колективний імунітет до COVID-19 може не з'явитися – учені

Obozrevatel Суспільство 12:30, 27.10.2020 Оновлено: 12:38, 27.10.2020

Із часом імунітет антитіл до COVID-19 знижується, тому захист після зараження може бути недовговічним.

Докази цьому виявили вчені Імперського коледжу Лондона (Велика Британія), пише Reuters.

Дослідники відстежували рівні антитіл у жителів Британії після першої хвилі коронавірусу в березні та квітні 2020 року.

Спочатку наявність антитіл спостерігалася у 6% населення (приблизно наприкінці червня), але вже у вересні цей показник впав до 4,4%. Аналіз показав ймовірність зниження імунітету населення перед другою хвилею інфекцій, заявили вчені.

"Ми можемо бачити антитіла і можемо бачити, що їхня кількість зменшується, і ми знаємо, що антитіла самі по собі мають достатній захист", – заявила глава відділу інфекційних захворювань коледжу Венді Барклай.

Також з'ясувалося, що у перехворілих на COVID-19, які мали явні симптоми захворювання, було менш виражене зниження рівня антитіл порівняно з пацієнтами, у яких не було симптомів.

Змін у рівнях антитіл не спостерігалося у медпрацівників, можливо, через багаторазовий вплив вірусу, вважають дослідники.

Висновки вчених поки що не пройшли експертну оцінку, уточнюється в статті.

При цьому Барклай заявила, що "хороша вакцина може бути кращою за природний імунітет".

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з Принстонського університету США склали чотири сценарії розвитку пандемії коронавірусу на найближчі п'ять років. Найважливішим фактором, який вплине на її стримування, вони вважають формування колективного імунітету.

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