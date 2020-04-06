У Тернополі жінка не пустила додому чоловіка, який повернувся із заробітків у Польщі та хотів самоізолюватись.

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Чоловіку довелося ночувати на вулиці, а наступного дня він звернувся до правоохоронців, повідомляється на сайті поліції Тернопільській області (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

tp.npu.gov.ua

Правоохоронці направили його в медзаклад, призначений для громадян, яким ніде проходити самоізоляцію після повернення до України.

tp.npu.gov.ua

У поліції нагадали, що самоізоляція повинна тривати 14 днів з моменту перетину кордону, а за порушення передбачено адміністративне покарання. Сума штрафу становить від 17 до 34 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українку Ладиміру Басову, яка прибула з Таїланду, оштрафували на 17 тисяч гривень за недотримання режиму карантину та ізоляції.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я оприлюднив детальну інструкцію з правилами самоізоляції для українців на час карантину через коронавируса.

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