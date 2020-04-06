Головна Новини
6 квітня • оновлено в 19:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Тернополі жінка не пустила додому чоловіка, який повернувся з Польщі. Фото і відео

2.8т
Читати матеріал російською

У Тернополі жінка не пустила додому чоловіка, який повернувся із заробітків у Польщі та хотів самоізолюватись.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Чоловіку довелося ночувати на вулиці, а наступного дня він звернувся до правоохоронців, повідомляється на сайті поліції Тернопільській області (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Повернувся з Польщі, додому не пустили: в Тернополі через коронавірус розігралася сімейна драма

tp.npu.gov.ua

Правоохоронці направили його в медзаклад, призначений для громадян, яким ніде проходити самоізоляцію після повернення до України.

Повернувся з Польщі, додому не пустили: в Тернополі через коронавірус розігралася сімейна драма

tp.npu.gov.ua

У поліції нагадали, що самоізоляція повинна тривати 14 днів з моменту перетину кордону, а за порушення передбачено адміністративне покарання. Сума штрафу становить від 17 до 34 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українку Ладиміру Басову, яка прибула з Таїланду, оштрафували на 17 тисяч гривень за недотримання режиму карантину та ізоляції.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я оприлюднив детальну інструкцію з правилами самоізоляції для українців на час карантину через коронавируса.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Тернопіль
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
5
Смішно
1
Цікаво
9
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги