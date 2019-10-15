У Тернополі влаштували облаву на призовників: спалахнув скандал

У Тернополі запанікували через облави співробітників військкомату на молодих чоловіків. Внаслідок затримання потенційних призовників біля будівлі установи зібралися їхні батьки з адвокатами.

Про це повідомляє видання 20 хвилин. Родичі заявили, що невідомі заламували хлопцям руки й насильно вивозили до військомату.

Забирали біля нічних клубів і магазинів, а також з автовокзалів. Очевидці також розповіли, що декого з них утримують вже кілька днів.

"Мого сина забрали в п'ятницю, коли він вийшов у магазин. Живемо в Козовій, йому вже 26 років і він не переховувався від служби в армії. Селище у нас невелике, всі один одного знають. Тарас не вступався і не ховався. Могли б просто прийти і вручити повістку по-людськи. Поговорити з ним нормально не можу. Мені довелося чекати кілька годин, щоб під конвоєм його вивели до мене на кілька хвилин", – розповів батько одного із затриманих Петро Березюк.

Він додав, що їх тримають у жахливих умовах.

"Він весь брудний, як свиня. Я хотів дати йому одяг чистий, але син відповів, що немає сенсу, оскільки всі хлопці там такі. Там, де вони зараз, брудно. Привіз йому їжі, печива, щоб передати, а мене допитують, чи не передаю нічого забороненого – наркотиків або спиртного. У людей є совість? Вони сміються над нами. Ніякого нормального ставлення. Про яку службу можна говорити, коли діти озлобилися на нашу армію через таке ставлення?" – повідомив Березюк.

Водночас начальник сектора Тернопільського відділення ГУНП Андрій Кульчицький заявив, що чоловіків не затримували, а "запросили" до військкомату, де вони "відпочивають".

Кількох із них вдалося звільнити під підписку про проходження комісії в певні дати.

У Тернополі влаштували облаву на призовників 20 хвилин

У Тернополі влаштували облаву на призовників 20 хвилин

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні стартував осінній призов до армії. Стало відомо, кого і куди забиратимуть.

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