У Тернополі від COVID-19 помер лікар-анестезіолог. Фото

Дар'я Дурова Суспільство 23:06, 10.10.2020

Від ускладнень COVID-19 8 жовтня помер лікар-анестезіолог-реаніматолог Тернопільської центральної районної лікарні Олег Петренко.

Чоловікові було 66 років. Про це 10 жовтня на сторінці у Facebook повідомила пресслужба управління охорони здоров'я Тернопільської обласної держадміністрації.

За інформацією управління, це вже шоста смерть медика в області від коронавірусу.

Олег Петренко.
Facebook / Управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації

У Тернопільській ЦРЛ Петренко працював із 2006 року. Двічі перебував у Лівії, працюючи за контрактом медиком. Остаточно повернувся працювати в тернопільську лікарню в 2017 році.

Свого часу він був лікарем-анестезіологом у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії міської клінічної лікарні №3 та лікарні швидкої допомоги в Тернополі.

"Важко знайти слова втіхи, коли відбувається непоправне – смерть близької людини. Медика, який до останнього рятував інших від COVID-19. Сам не зміг", – написали в обласному управлінні охорони здоров'я.

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Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні вже наступного тижня (з 12 жовтня) можуть посилити карантин, заявили ЗМІ.

  • Станом на ранок суботи, 10 жовтня, в країні офіційно підтверджені 256 266 випадків коронавірусної інфекції. З них 5728 – виявлені за минулу добу. Померли вже 4887 осіб (+108 за день), а 112 570 пацієнтів (+1920) повністю побороли хворобу.

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