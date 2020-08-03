У Тернополі пасажири потяга вчинили бунт і зупинили його, попри заборону

Мешканці Тернополя, обурені внесенням міста до "червоної" карантинної зони, влаштували бунт у потязі й зупинили його, попри заборону.

Про інцидент на сесії міської ради 3 серпня розповів мер Тернополя Сергій Надал, пише 0352.ua За його словами, тернополяни були не згодні з тим, що в місті відтепер заборонено зупинку потягів, і таки домоглися її, їдучи з Херсону.

"Там їхало 85 тернополян, їхали батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Тільки коли тернополяни вчинили бунт, керівник потяга таки погодився зупинитися і висадити людей в Тернополі", – розповів Надал.

Він також зачитав повідомлення від жителів міста, які стали заручниками в потягу "Київ–Трускавець", зазначивши, що в мерії отримують "масу звернень" такого штибу від громадян.

"Саме зараз перебуваємо в потязі №49, на який "Укрзалізниця" нам продала квитки учора уже після внесення Тернополя у "червону" зону. Про те, що потяг не зупинятиметься в Тернополі, дізналися від провідниці. Начальник потяга вибачився і запропонував виходити о першій ночі у Хмельницькому або о четвертій ранку у Львові. Нас таких заручників – 15 лише у вагоні. Чому нас як злочинців етапують заблокованими в потягу без права й можливості вийти в рідному місті?" – обурюються люди.

Пізніше "Укрзалізниця" офіційно оголосила про заборону зупинок 11 пасажирських потягів у Тернополі та Луцьку. Компанія пообіцяла пасажирам, які планували їхати ними, відшкодувати повну вартість квитка та назвала умову відновлення зупинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській міській раді висловили незгоду з постановою Кабінету міністрів України про віднесення міста до "червоної" зони карантину відповідно до рівня поширення COVID-19.