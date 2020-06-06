У Тернополі миші з'їли марихуану-речовий доказ: підозрюваного довелося відпустити

У районному суді Тернополя виправдали підозрюваного в незаконному зберіганні марихуани. У залі винесення вироків несподівано виявилося, що марихуану-речовий доказ з'їли миші.

Так було зазначено в звіті поліції, повідомляє місцеве видання "Свобода".

Засідання суду відбувалося у справі, розслідування якої почалося в 2017 році. Державний прокурор, який виступав на стороні обвинувачення, не зміг пояснити, що сталося з речовим доказом у вигляді пакетика з наркотичною речовиною. Однак у листі слідчого управління ГУНП Тернопільській області зазначено, що під час перевірки наявності речового доказу, вдалося знайти тільки невеликі шматочки упаковки, в якій зберігалася марихуана. Відзначили також, що це стало наслідком неналежного їх зберігання, оскільки речові докази були звалені на підлозі в кутку приміщення. При цьому скрізь були сліди мишачого посліду.

У Тернополі миші з'їли марихуану-речовий доказ Myslo

Через відсутність доказів і заперечення своєї провини самим підозрюваним його визнали невинним і відпустили.

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