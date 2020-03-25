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25 березня • оновлено в 09:59
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У Тернополі лікар заразився коронавірусом

10.4т
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У місті Тернопіль зафіксований перший випадок коронавірусу. Небезпечною інфекцією заразився лікар-стоматолог.

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Як повідомляється на Telegram-каналі "Коронавірус Тернопіль Інфо", загалом на Тернопільщині це вже шостий випадок захворювання.

Нагадаємо, раніше коронавірус був діагностований в одного мешканця міста Заліщики та чотирьох жителів Монастирського району.

Коронавірус

Коронавірус

"Українська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • загалом в Україні станом на 7:00 25 березня зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в 13 областях і Києві.

  • У світі за минулу добу померли 1722 особи, загальна кількість жертв коронавірусу досягла 16 231. За три дні кількість випадків зараження COVID-19 збільшилася на 100 тисяч.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Тернопіль
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