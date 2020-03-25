У Тернополі лікар заразився коронавірусом

У місті Тернопіль зафіксований перший випадок коронавірусу. Небезпечною інфекцією заразився лікар-стоматолог.
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Як повідомляється на Telegram-каналі "Коронавірус Тернопіль Інфо", загалом на Тернопільщині це вже шостий випадок захворювання.
Нагадаємо, раніше коронавірус був діагностований в одного мешканця міста Заліщики та чотирьох жителів Монастирського району.
Коронавірус
"Українська правда"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
загалом в Україні станом на 7:00 25 березня зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в 13 областях і Києві.
У світі за минулу добу померли 1722 особи, загальна кількість жертв коронавірусу досягла 16 231. За три дні кількість випадків зараження COVID-19 збільшилася на 100 тисяч.
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