У Тернополі іноземець забрав доньку з лікарні, де померла його дружина із COVID-19

У Тернополі іноземець забрав дитину з лікарні, де після пологів 26 серпня померла його дружина.

Про це повідомило місцеве видання "Тернопіль". Після смерті матері новонароджена дівчинка сама місяць лежала у лікарні. Разом із чоловіком з-за кордону приїхали також бабуся та інші рідні немовляти.

Зустрів новоспечений батько свою донечку, як пише видання, зі сльозами на очах.

Мешканець Замбії забрав свою доньку із лікарні Тернополя Фото: ternopil.te.ua

Дівчинка певний час перебувала у педіатричному відділення для недоношених дітей. Найближчим часом іноземці разом із дитиною планують повернутися на батьківщину.

Разом із ним до Тернополя приїхали родичі Фото: ternopil.te.ua

Нагадаємо, 26 серпня у Тернополі в післяпологовому періоді померла 29-річна громадянка Замбії. Жінку госпіталізували в ургентному порядку, було проведено екстрений кесарів розтин. На 9 день після операції у породіллі виникла поліорганна недостатність, її серце зупинилося. У результаті досліджень у померлої діагностували коронавірус. Дитину врятували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині від ускладнень коронавірусу після пологів (COVID-19) померла дружина першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина – Наталя.