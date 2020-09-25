У Тернополі іноземець забрав доньку з лікарні, де померла його дружина із COVID-19

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Суспільство
1,8 т.
У Тернополі іноземець забрав доньку з лікарні, де померла його дружина із COVID-19

У Тернополі іноземець забрав дитину з лікарні, де після пологів 26 серпня померла його дружина.

Про це повідомило місцеве видання "Тернопіль". Після смерті матері новонароджена дівчинка сама місяць лежала у лікарні. Разом із чоловіком з-за кордону приїхали також бабуся та інші рідні немовляти.

Зустрів новоспечений батько свою донечку, як пише видання, зі сльозами на очах.

Мешканець Замбії забрав свою доньку із лікарні Тернополя

Дівчинка певний час перебувала у педіатричному відділення для недоношених дітей. Найближчим часом іноземці разом із дитиною планують повернутися на батьківщину.

Разом із ним до Тернополя приїхали родичі

Нагадаємо, 26 серпня у Тернополі в післяпологовому періоді померла 29-річна громадянка Замбії. Жінку госпіталізували в ургентному порядку, було проведено екстрений кесарів розтин. На 9 день після операції у породіллі виникла поліорганна недостатність, її серце зупинилося. У результаті досліджень у померлої діагностували коронавірус. Дитину врятували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині від ускладнень коронавірусу після пологів (COVID-19) померла дружина першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина – Наталя.

УкраїнаТернопіль