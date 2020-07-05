У Тернополі діти заразилися коронавірусом у дитсадку, його закрили на карантин

Марина Погорілко Суспільство 17:56, 5.07.2020

Дитячий садок №6 у Тернополі зачинили на 14-денний період через спалах коронавірусу. COVID-19 лабораторно підтвердили у 5 вихованців однієї групи.

Про це повідомив оперативний штаб Тернопільської міської ради. Зазначається, що всі контактні особи перебуватимуть протягом цього часу на самоізоляції та під наглядом медиків.

Водночас у штабі зазначили, що про відновлення роботи садочка №6 повідомлятиметься додатково.

У дитсадку Тернополя спалах коронавірусу.
Оперативний штаб Тернопільської міськради

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спалах коронавірусу було зафіксовано в одному з дитсадків у м. Бровари Київської області.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Шкарлет: дистанційне навчання загрожує соціальним сирітством

Дружина викраденого у Києві бізнесмена про погрози: зверталася в СБУ, але там карантин

Шкарлет підтвердив покупку Volkswagen за гроші Чернігівського політеху

В Австрії застрелено політемігранта, який критикував Кадирова, – ЗМІ

Притворяясь здравомыслящим, Путин долго шел к своей цели во власти