У Тернополі діти заразилися коронавірусом у дитсадку, його закрили на карантин

Дитячий садок №6 у Тернополі зачинили на 14-денний період через спалах коронавірусу. COVID-19 лабораторно підтвердили у 5 вихованців однієї групи.

Про це повідомив оперативний штаб Тернопільської міської ради. Зазначається, що всі контактні особи перебуватимуть протягом цього часу на самоізоляції та під наглядом медиків.

Водночас у штабі зазначили, що про відновлення роботи садочка №6 повідомлятиметься додатково.

У дитсадку Тернополя спалах коронавірусу. Оперативний штаб Тернопільської міськради

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спалах коронавірусу було зафіксовано в одному з дитсадків у м. Бровари Київської області.