У Тернопільській області вирішили ввести режим надзвичайної ситуації

У Тернопільській області, де 20 березня зареєстрували перший підтверджений випадок захворювання короновірусом, вводять режим надзвичайної ситуації.

Він діятиме з 21 березня. Про це повідомив депутат обласної ради Богдан Лихий у Facebook.

"У зв’язку із лабораторно підтвердженим випадком захворювання на COVID-19 у Заліщицькому районі обласною комісією з питань ТЕБ та НС класифікована медико-біологічна надзвичайна ситуація, а з 00:00 год 21.03.2020 на території Тернопільської області введено режим надзвичайної ситуації", – написав він.

Коронавірус у Тернопільській області Коллаж

Зазначимо: всього в Україні за станом на 20 березня підтверджено вже 41 випадок зараження людей коронавірусом.

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 20 березня вирішив ввести режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Так, у країні вже п'ять областей із режимом НС (до цього ввели в Житомирській, Чернівецькій і Київській) плюс столиця. Із 21 березня до них приєднається шоста область – Тернопільська.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що режим надзвичайної ситуації 21 березня може бути введений також у Львівській та Харківській областях.

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