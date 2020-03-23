Обидва були на похоронах: на Тернопільщині підтверджений новий випадок коронавірусу

У Тернопільській області підтверджено другий випадок зараження коронавірусом. Чоловік перебував на похоронах разом з іншим хворим.

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Як повідомляється на сторінці Тернопільського обласного лабораторного центру у Facebook, діагноз щодо другого хворого підтверджено дослідженням методом ПЛР 23 березня о 20:10.

Рixabay

"Лабораторно підтверджено другий в Тернопільській області випадок COVID-19", – уточнили в лабораторії.

Також наголошується, що двоє чоловіків в Тернопільській області захворіли на коронавірус в одночасно. З'ясувалося, що вони перебували на похоронах в одному населеному пункті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший випадок зараження коронавірусом в Тернопільській області був зафіксований у 57-річного священика з міста Заліщики.

Нагадаємо, що в Тернопільській області введено режим надзвичайної ситуації. Всього НС діє вже в 10 областях і Києві.

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