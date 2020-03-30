У Тернопільській області підтвердили 18 нових випадків COVID-19

У Тернопільській області до 78 осіб збільшилася кількість хворих на коронавірус COVID-19. Зафіксовано 18 нових випадків.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Такі дані обласного лабораторного центру станом на 22:00 понеділка, 30 березня, опубліковані в офіційному телеграм-каналі Тернопільського штабу по боротьбі з COVID-19.
rbc.ua
Значна кількість хворих – жителі Монастириського району:
58 – жителі Монастириського району (1 – летальний)
9 – жителі Заліщицького району
5 – жителі Козівського району
2 – жителі міста Тернополя
2 – жителі Кременецького району
1 – житель Тернопільського району
1 – житель Бережанського району
Як повідомляв OBOZREVATEL, усього в Україні на коронавірус захворіло 548 людей. Протягом останньої доби було виявлено 68 нових випадків зараження.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!