У Тернопільській області підтвердили 18 нових випадків COVID-19

У Тернопільській області до 78 осіб збільшилася кількість хворих на коронавірус COVID-19. Зафіксовано 18 нових випадків.

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Такі дані обласного лабораторного центру станом на 22:00 понеділка, 30 березня, опубліковані в офіційному телеграм-каналі Тернопільського штабу по боротьбі з COVID-19.

rbc.ua

Значна кількість хворих – жителі Монастириського району:

58 – жителі Монастириського району (1 – летальний)

9 – жителі Заліщицького району

5 – жителі Козівського району

2 – жителі міста Тернополя

2 – жителі Кременецького району

1 – житель Тернопільського району

1 – житель Бережанського району

Як повідомляв OBOZREVATEL, усього в Україні на коронавірус захворіло 548 людей. Протягом останньої доби було виявлено 68 нових випадків зараження.

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