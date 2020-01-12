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12 січня • оновлено в 21:57
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У Тегерані потужно висловили підтримку жертвам катастрофи Boeing: фотофакт

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Жителі Тегерану висловили потужну підтримку сім'ям жертв катастрофи українського Boeing 737 в Ірані, яка сталася 8 січня.

Вони розвісили по всьому місту траурні плакати. Про це стало відомо завдяки Telegram-каналу "Випускайте Кракена!".

"По всьому Тегерану в знак солідарності з родичами жертв катастрофи українського боїнгу розвісили такі ось траурні плакати. На них нанесені написи "Ми всі співчуваєм" і "Співчуття сім'ям загиблих". Люди співчувають..." – йдеться в повідомленні.

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У Тегерані потужно висловили підтримку жертвам катастрофи Boeing

У Тегерані потужно висловили підтримку жертвам катастрофи Boeing

t.me/rlz_the_kraken

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

  • Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

  • Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.

  • За його словами, система ППО Ірану прийняла повітряне судно за крилату ракету.

  • 11 січня, після офіційного визнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана в знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, в основному молоді люди, озвучили гасла проти уряду.

  • Тим часом спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих у збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їх близьких. Це нібито трапиться, якщо іранці будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном.

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Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
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скоро Перемога
скоро Перемога
Пздц! А вы попроще заголовки писать не пробовали? Вы же в цеевропе вроде как СМИ считаетесь, а заголовки как в рекламах а-ля "Врачи рассказали всю правду о здоровье Заворотнюк". :)
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
мощность-вежливость рагулей!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ой! а они еще не знают, что шу"меры уже поплясали на останках погибших, сказав, что погибли "только 11 "украинцев"?
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