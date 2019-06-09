У таборі на Буковині масово отруїлися діти: подробиці НП

У Репужинцях Заставнівського району Чернівецької області 30 дітей отруїлися у літньому таборі.

Про це повідомляє місцеве інформагентство "АСС". Скарги на біль у животі і рвоту надійшли від дітей у неділю, 9 червня.

"Виклик про нездужання вихованців отримали фахівці Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України. Зараз туди виїхали фахівці з лабораторії і медики Заставнівської ЦРЛ", – сказано в повідомленні.

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За словами керівника ГУ Держпродспоживслужби у Чернівецькій області Олександра Олександрюка, у хворих дітей стан легкої тяжкості.

"Спостерігалася нудота і рвота, але ситуація поліпшується. Комісія в складі Держпродспоживслужби і обласного лабораторного центру працює на місці. Встановлюємо, що могло викликати захворювання дітей", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом у приватному таборі "Славутич" масово отруїлися діти. 8-річна дівчинка в результаті сильного зневоднення впала в кому.

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