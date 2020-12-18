У "Свободі слова Савіка Шустера" відбудеться ексклюзивне інтерв'ю зі Світланою Тихановською

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Суспільство
3,5 т.
У 'Свободі слова Савіка Шустера' обговорять видатки на медицину, закладені в Держбюджет-2021

У п'ятницю, 18 грудня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" відбудеться ексклюзивне інтерв'ю з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, також гості студії обговорять основні статті Держбюжету-2021.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

  • Держбюджет-2021: як і на чому зароблятиме Україна?

  • Скільки заплановано виділити грошей на медицину? Чи вистачить коштів на заробітну плату медпрацівникам?

  • Чи не поїдуть українські лікарі на заробітки до Польщі?

  • Підсумки Всеукраїнської акції "Я дякую".

Гості студії:

  • Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України;

  • Сергій Марченко, міністр фінансів України;

  • Олексій Любченко, голова Державної податкової служби України;

  • Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужена лікарка України;

  • Сергій Цинтар, в.о. генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні;

  • Дмитро Верига, лікар-уролог;

  • Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";

  • Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";

  • Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";

  • Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;

  • Ігор Терехов, перший заступник міського голови Харкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 15 грудня в Україні ухвалили Державний бюджет на 2021 рік. Зокрема, видатки на пенсії й зарплати вирішили урізати, водночас витрати на медицину, як того просило профільне відомство, не підвищили.

  • На президентську програму "Велике будівництво" виділять 150 млрд грн, медицину у розпал пандемії коронавірусу профінансують на 159 млрд грн.

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