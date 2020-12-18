У "Свободі слова Савіка Шустера" відбудеться ексклюзивне інтерв'ю зі Світланою Тихановською

У п'ятницю, 18 грудня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" відбудеться ексклюзивне інтерв'ю з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, також гості студії обговорять основні статті Держбюжету-2021.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Держбюджет-2021: як і на чому зароблятиме Україна?

Скільки заплановано виділити грошей на медицину? Чи вистачить коштів на заробітну плату медпрацівникам?

Чи не поїдуть українські лікарі на заробітки до Польщі?

Підсумки Всеукраїнської акції "Я дякую".

Гості студії:

Денис Шмигаль , прем’єр-міністр України;

Сергій Марченко , міністр фінансів України;

Олексій Любченко , голова Державної податкової служби України;

Ольга Голубовська , завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужена лікарка України;

Сергій Цинтар , в.о. генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні;

Дмитро Верига , лікар-уролог;

Олексій Гончаренко , народний депутат, "Європейська Солідарність";

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";

Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";

Микола Катеринчук , лідер Європейської партії України;

Ігор Терехов, перший заступник міського голови Харкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL: