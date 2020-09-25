У "Свободі слова Савіка Шустера" спробуть з'ясувати, "почому COVID для народу"

Марина Погорілко Суспільство 18:12, 25.09.2020 Оновлено: 18:17, 25.09.2020

У п'ятницю, 25 вересня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії спробують з'ясувати, скільки коштує простим українцям захворіти на COVID-19 та хто на цьому заробляє, як пандемія вплине на майбутні місцеві вибори в Україні, а також обговорять "інавгурацію президента" у сусідній Білорусі.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

  • Хто заробляє на тестах на коронавірус? Чому ми платимо за них понад 1000 гривень?

  • Чому вибори, які відбудуться у жовтні, можуть стати доленосними для країни?

  • "Інавгурація" Лукашенка, як повинна реагувати Україна?

Гості студії:

  • Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина", (вперше після одужання від COVID-19);

  • Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";

  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

  • Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";

  • Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС";

  • Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", Голова комітету ВРУ з питань здоров'я нації;

  • Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

  • Віталій Кличко, мер Києва

  • Борис Філатов, мер Дніпра;

  • Андрій Садовий, міський голова Львова;

  • Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Української РСР (1991-1994);

  • Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009 – 2012), член президії Координаційної ради Білорусі;

  • Тетяна Котюжинська, Президент Асоціації медіа-юристів України;

  • Тетяна Хома, сестра Марії Колесникової;

  • Олександр Коляда, біолог-генетик.

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