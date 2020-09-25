У "Свободі слова Савіка Шустера" спробуть з'ясувати, "почому COVID для народу"
У п'ятницю, 25 вересня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії спробують з'ясувати, скільки коштує простим українцям захворіти на COVID-19 та хто на цьому заробляє, як пандемія вплине на майбутні місцеві вибори в Україні, а також обговорять "інавгурацію президента" у сусідній Білорусі.
Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.
У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
Хто заробляє на тестах на коронавірус? Чому ми платимо за них понад 1000 гривень?
Чому вибори, які відбудуться у жовтні, можуть стати доленосними для країни?
"Інавгурація" Лукашенка, як повинна реагувати Україна?
Гості студії:
Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина", (вперше після одужання від COVID-19);
Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";
Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";
Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС";
Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", Голова комітету ВРУ з питань здоров'я нації;
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Віталій Кличко, мер Києва
Борис Філатов, мер Дніпра;
Андрій Садовий, міський голова Львова;
Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Української РСР (1991-1994);
Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009 – 2012), член президії Координаційної ради Білорусі;
Тетяна Котюжинська, Президент Асоціації медіа-юристів України;
Тетяна Хома, сестра Марії Колесникової;
Олександр Коляда, біолог-генетик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"інавгурація" Лукашенка 23 вересня минула без оголошення й телетрансляції. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
У Мінську перекрили центральні вулиці, скувавши столицю Білорусі заторами.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка та вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей було затримано.
США, Канада, Україна та низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенка не спрямовані на розв'язання кризи в Білорусі.