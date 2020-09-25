У "Свободі слова Савіка Шустера" спробуть з'ясувати, "почому COVID для народу"

У п'ятницю, 25 вересня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії спробують з'ясувати, скільки коштує простим українцям захворіти на COVID-19 та хто на цьому заробляє, як пандемія вплине на майбутні місцеві вибори в Україні, а також обговорять "інавгурацію президента" у сусідній Білорусі.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Хто заробляє на тестах на коронавірус? Чому ми платимо за них понад 1000 гривень?

Чому вибори, які відбудуться у жовтні, можуть стати доленосними для країни?

"Інавгурація" Лукашенка, як повинна реагувати Україна?

Гості студії:

Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина", (вперше після одужання від COVID-19);

Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";

Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС";

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", Голова комітету ВРУ з питань здоров'я нації;

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Віталій Кличко, мер Києва

Борис Філатов, мер Дніпра;

Андрій Садовий, міський голова Львова;

Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Української РСР (1991-1994);

Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009 – 2012), член президії Координаційної ради Білорусі;

Тетяна Котюжинська, Президент Асоціації медіа-юристів України;

Тетяна Хома, сестра Марії Колесникової;

Олександр Коляда, біолог-генетик.

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