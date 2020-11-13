У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, як вплине на бізнес карантин вихідного дня
У п'ятницю, 13 листопада, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять проблеми коронавірусу в Україні, зокрема ймовірність появи вакцини найближчим часом та вплив нового карантину на бізнес у країні. Крім того, буде розглянуто ймовірність реалізації на Донбасі азербайджанського сценарію.
Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.
У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
Карантин вихідного дня: чи переживе бізнес вихідні?
Війна за довгоочікувану вакцину в світі: чи варто взагалі Україні розраховувати на неї найближчим часом?
Азербайджанський сценарій у Карабасі: наскільки реально його реалізувати на Донбасі?
Гості студії:
Міхеїл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, заслужений лікар України;
Михайло Радуцький, народний депутат, “Слуга народу”, голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації;
Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії “ГОЛОС”;
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";
Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";
Андрій Білецький, лідер партії “Національний корпус”;
Андрій Садовий, міський голова Львова;
Остап Ступка, народний артист України;
Сергій Ситніков, ресторатор;
Дмитро Федотенков, власник мережі ресторанів Tarantino family;
Роман Романчук, генеральний директор мережі кінотеатрів Multiplex;
Андерс Аслунд, старший співробітник Atlantic Council;
Ярослав Романчук, керуючий партнер юридичної компанії EUCON.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні із суботи, 14 листопада, запроваджують карантин вихідного дня. Він діятиме до 30 листопада. Але багато інфекціоністів наполягають, що допомогти в боротьбі з епідемією COVID-19 зможе лише локдаун – введення жорсткого карантину.