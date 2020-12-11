У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять російську вакцину від COVID-19 та локдаун в Україні

У п'ятницю, 11 грудня, о 21:00 у ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять можливість ввезення в Україну російської вакцини від коронавірусу, запланований на січень локдаун та жахіття перебування в ОРДЛО полонених.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline. Також у прямому ефірі політв’язень Станіслав Асєєв зачитає фрагмент своєї нової книги.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія на актуальні теми тижня:

День захисту прав людини: через які жахи проходять полонені в ОРДЛО?

Російська вакцина: хто та чому домовляється щодо її ввезення в Україну?

Локдаун: чому його впроваджують саме після новорічних свят?

Участь в обговоренні візьмуть:

Олексій Данілов , секретар РНБО України;

Станіслав Асєєв ,журналіст, письменник, в’язень бойовиків так званої ДНР;

Марина Лазебна , міністр соціальної політики України;

Тимофій Милованов , позаштатний радник голови Офісу Президента, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020), президент Київської школи економіки;

Михайло Радуцький , народний депутат, “ Слуга народу ”, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації;

Міхеїл Саакашвілі , голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013),

Юрій Бойко , співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

Сергій Соболєв ,заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";

Ірина Геращенко , співголова фракції “Європейська Солідарність”;

Микола Скорик ,народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";

Ольга Стефанішина , народний депутат, “Голос”, член Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації;

Андрій Білецький , лідер партії “Національний корпус”;

Ігор Кузін , виконувач обов'язків генерального директора “Центру громадського здоров'я МОЗ України”;

Дмитро Єкимов, засновник мережі фітнес-клубів SportLife.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на позачерговому засіданні в середу, 9 грудня, Кабмін ухвалив рішення про введення в Україні локдауну з 8 до 25 січня включно. За словами, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це робиться для того, щоб не допустити поширення нової потужної хвилі COVID-19.