У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять навчання у школах в умовах карантину

Марина Погорілко Суспільство 17:51, 11.09.2020 Оновлено: 18:00, 11.09.2020

У п'ятницю, 11 вересня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, як відбувається навчання в українських школах в умовах карантину, а також спробують зрозуміти, що трапилося з лідеркою білоруської опозиції Марією Колесниковою після її виступу в студії шоу минулого ефіру.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

  • Як білоруські опозиціонери перетинали кордон з Україною та що насправді сталося з Марією Колесниковою після її останнього виступу, який відбувся в ефірі програми минулої п'ятниці?

  • Чому в деяких українських містах відкрили школи, незважаючи на заборону уряду?

  • Що вивчатимуть школярі, коли система освіти перейде в онлайн?

  • Ексклюзивне включення батьків школярів із міста Чернівці, яке перебуває в червоній зоні.

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

  • Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

  • Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України;

  • Давід Сакварелідзе, заступник генерального прокурора України (2015 - 2016);

  • Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки України;

  • Юрій Арістов, народний депутат, “Слуга народу”;

  • Юлія Гришина, народний депутат, “Слуга народу”, член Комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій;

  • Сергій Надал, міський голова Тернополя,

  • Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання “ГОРДОН”;

  • Іванна Коберник, співзасновниця ГО “Батьківський контроль” та “Смарт освіта”;

  • Олена Бондаренко, співзасновниця ГО “Батьки SOS”;

  • Антон Родненков та Іван Кравцов, члени Координаційної ради опозиції Білорусі та свідки спроби силового видворення Марії Колесникової з Білорусі;

  • Тетяна Хомич, сестра Марії Колесникової.

  • Андрій Газилишин, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28, м. Тернопіль.

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