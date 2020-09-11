У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять навчання у школах в умовах карантину

У п'ятницю, 11 вересня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, як відбувається навчання в українських школах в умовах карантину, а також спробують зрозуміти, що трапилося з лідеркою білоруської опозиції Марією Колесниковою після її виступу в студії шоу минулого ефіру.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Як білоруські опозиціонери перетинали кордон з Україною та що насправді сталося з Марією Колесниковою після її останнього виступу, який відбувся в ефірі програми минулої п'ятниці?

Чому в деяких українських містах відкрили школи, незважаючи на заборону уряду?

Що вивчатимуть школярі, коли система освіти перейде в онлайн?

Ексклюзивне включення батьків школярів із міста Чернівці, яке перебуває в червоній зоні.

Участь в обговоренні візьмуть:

Леонід Кравчук , президент України (1991-1994);

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Сергій Горбачов , освітній омбудсмен України;

Давід Сакварелідзе, заступник генерального прокурора України (2015 - 2016);

Андрій Вітренко , заступник міністра освіти і науки України;

Юрій Арістов, народний депутат, “Слуга народу”;

Юлія Гришина , народний депутат, “Слуга народу”, член Комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій;

Сергій Надал , міський голова Тернополя,

Дмитро Гордон , засновник інтернет-видання “ГОРДОН”;

Іванна Коберник , співзасновниця ГО “Батьківський контроль” та “Смарт освіта”;

Олена Бондаренко , співзасновниця ГО “Батьки SOS”;

Антон Родненков та Іван Кравцов , члени Координаційної ради опозиції Білорусі та свідки спроби силового видворення Марії Колесникової з Білорусі;

Тетяна Хомич , сестра Марії Колесникової.

Андрій Газилишин, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28, м. Тернопіль.

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