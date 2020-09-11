У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять навчання у школах в умовах карантину

У п'ятницю, 11 вересня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, як відбувається навчання в українських школах в умовах карантину, а також спробують зрозуміти, що трапилося з лідеркою білоруської опозиції Марією Колесниковою після її виступу в студії шоу минулого ефіру.
Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.
У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
Як білоруські опозиціонери перетинали кордон з Україною та що насправді сталося з Марією Колесниковою після її останнього виступу, який відбувся в ефірі програми минулої п'ятниці?
Чому в деяких українських містах відкрили школи, незважаючи на заборону уряду?
Що вивчатимуть школярі, коли система освіти перейде в онлайн?
Ексклюзивне включення батьків школярів із міста Чернівці, яке перебуває в червоній зоні.
Участь в обговоренні візьмуть:
Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України;
Давід Сакварелідзе, заступник генерального прокурора України (2015 - 2016);
Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки України;
Юрій Арістов, народний депутат, “Слуга народу”;
Юлія Гришина, народний депутат, “Слуга народу”, член Комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій;
Сергій Надал, міський голова Тернополя,
Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання “ГОРДОН”;
Іванна Коберник, співзасновниця ГО “Батьківський контроль” та “Смарт освіта”;
Олена Бондаренко, співзасновниця ГО “Батьки SOS”;
Антон Родненков та Іван Кравцов, члени Координаційної ради опозиції Білорусі та свідки спроби силового видворення Марії Колесникової з Білорусі;
Тетяна Хомич, сестра Марії Колесникової.
Андрій Газилишин, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28, м. Тернопіль.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні після двох тижнів навчання на самоізоляції опинилися вже близько 5 тисяч дітей. Йдеться про 145 шкільних класів.
Раніше епідеміолог попередив, що вже у кінці жовтня – середині жовтня українським школам загрожує масовий карантин.
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