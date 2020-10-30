У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять наслідки останніх рішень КСУ для України

У п'ятницю, 30 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять останні рішення Конституційного Суду та які наслідки вони матимуть для України.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Уже традиційно в студії розгорнеться дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Хто та чому позбавив українців права знати про статки чиновників?

Які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду?

Чи втратить Україна безвіз?

Чи може КСУ захопити владу в країні?

Гості студії:

Дмитро Кулеба , міністр закордонних справ України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Олександр Новіков , Голова Національного агентства запобігання корупції;

Арсеній Яценюк , прем'єр-міністр України (2014-2016);

Віола Фон Крамон-Таубадель, депутатка Європейського парламенту;

Матті Маасікас , глава представництва ЄС в Україні;

Станіслав Шевчук, Голова Конституційного Суду України (2018-2019);

Федір Веніславський , представник Президента України у Конституційному Суді, народний депутат, “Слуга народу”;

Сергій Власенко , народний депутат, ВО “Батьківщина”, член Комітету ВРУ з питань правової політики;

Нестор Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа – За життя”;

Анастасія Радіна , народний депутат, “Слуа народу”, голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;

Ярослав Юрчишин, народний депутат, “ГОЛОС”, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;

Марина Ставнійчук, представник Президента України у Конституційному Суді України (2007-2010), член Венеційської комісії від України (2009-2013).

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