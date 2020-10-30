У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять наслідки останніх рішень КСУ для України

Марина Погорілко Суспільство 15:01, 30.10.2020

У п'ятницю, 30 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять останні рішення Конституційного Суду та які наслідки вони матимуть для України.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Уже традиційно в студії розгорнеться дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

  • Хто та чому позбавив українців права знати про статки чиновників?

  • Які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду?

  • Чи втратить Україна безвіз?

  • Чи може КСУ захопити владу в країні?

Гості студії:

  • Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

  • Сергій Марченко, міністр фінансів України;

  • Олександр Новіков, Голова Національного агентства запобігання корупції;

  • Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

  • Віола Фон Крамон-Таубадель, депутатка Європейського парламенту;

  • Матті Маасікас, глава представництва ЄС в Україні;

  • Станіслав Шевчук, Голова Конституційного Суду України (2018-2019);

  • Федір Веніславський, представник Президента України у Конституційному Суді, народний депутат, “Слуга народу”;

  • Сергій Власенко, народний депутат, ВО “Батьківщина”, член Комітету ВРУ з питань правової політики;

  • Нестор Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа – За життя”;

  • Анастасія Радіна, народний депутат, “Слуа народу”, голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;

  • Ярослав Юрчишин, народний депутат, “ГОЛОС”, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;

  • Марина Ставнійчук, представник Президента України у Конституційному Суді України (2007-2010), член Венеційської комісії від України (2009-2013).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Туреччину і Грецію накрили землетрус і цунамі: обвалилися житлові будинки. Відео

На Донбасі вбили двох воїнів, ще троє – поранені: Україна терміново скликала підгрупу ТКГ

Дівчатка досі чекають тата: на Львівщині рідні звинуватили лікарів у смерті молодого батька від COVID-19

Де дивитися бій Усик – Чісора: розклад трансляцій

Зеленський зажадав звільнити весь склад Конституційного суду: Тупицький відповів