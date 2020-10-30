У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять наслідки останніх рішень КСУ для України
У п'ятницю, 30 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять останні рішення Конституційного Суду та які наслідки вони матимуть для України.
Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Уже традиційно в студії розгорнеться дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
Хто та чому позбавив українців права знати про статки чиновників?
Які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду?
Чи втратить Україна безвіз?
Чи може КСУ захопити владу в країні?
Гості студії:
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Олександр Новіков, Голова Національного агентства запобігання корупції;
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);
Віола Фон Крамон-Таубадель, депутатка Європейського парламенту;
Матті Маасікас, глава представництва ЄС в Україні;
Станіслав Шевчук, Голова Конституційного Суду України (2018-2019);
Федір Веніславський, представник Президента України у Конституційному Суді, народний депутат, “Слуга народу”;
Сергій Власенко, народний депутат, ВО “Батьківщина”, член Комітету ВРУ з питань правової політики;
Нестор Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа – За життя”;
Анастасія Радіна, народний депутат, “Слуа народу”, голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;
Ярослав Юрчишин, народний депутат, “ГОЛОС”, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;
Марина Ставнійчук, представник Президента України у Конституційному Суді України (2007-2010), член Венеційської комісії від України (2009-2013).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний Суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
Офіс президента опублікував заяву, в якому пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "будуть збережені або в крайньому разі відновлені".
Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного Суду загрожує національній безпеці країни.
Рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, необхідний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливо призначення переможців місцевих виборів.
Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що система електронних декларацій буде працювати – днями необхідні законопроєкти розроблять і внесуть до парламенту.
Зеленський доручив невідкладно розробити і подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства.
Також глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що КС планує скасувати низку законів, які стосуються української мови, земельної реформи та створення Вищого антикорупційного суду.
30 жовтня за будівлею КСУ пройшла акція протесту проти рішення про скасування відповідальності за незаконне збагачення;
КСУ дав офіційне пояснення своєму рішенню про скасування відповідальності за незаконне збагачення.