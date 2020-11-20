У 'Свободі слова Савіка Шустера' обговорять місцеві вибори та витрати з фонду COVID-19

У п'ятницю, 20 листопада, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять результати місцевих виборів в Україні та ймовірну витрату коштів коронавірусного фонду на будівництво доріг.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Результати виборів: хто насправді здобув владу у містах?

Другий тур місцевих виборів: чому люди не прийшли голосувати? Чи вдасться переможцям керувати містами без народної підтримки?

Covid та "Велике будівництво": хто краде?

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента;

Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу";

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";

Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська солідарність";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

Кіра Рудик, голова партії "Голос";

Борис Філатов, міський голова Дніпра, співзасновник партії "Пропозиція", кандидат на посаду міського голови Дніпра;

Андрій Садовий, міський голова Львова, кандидат на посаду міського голови Львова, "Самопоміч";

Олег Синютка, кандидат на посаду міського голови Львова, "Європейська солідарність";

Віктор Євпак, кандидат на посаду міського голови Черкас, "Голос";

Олександр Кубраков, голова Укравтодору;

Олександр Трухін, народний депутат, "Слуга народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету;

Ігор Уманський, радник голови Офісу президента України (березень-листопад 2020);

Володимир Омелян, міністр інфраструктури України (2016-2019);

Андрій Ілларіонов, старший науковий співробітник Інституту Катона.