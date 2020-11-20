У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять місцеві вибори та витрати з фонду COVID-19
У п'ятницю, 20 листопада, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять результати місцевих виборів в Україні та ймовірну витрату коштів коронавірусного фонду на будівництво доріг.
У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
Результати виборів: хто насправді здобув владу у містах?
Другий тур місцевих виборів: чому люди не прийшли голосувати? Чи вдасться переможцям керувати містами без народної підтримки?
Covid та "Велике будівництво": хто краде?
Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента;
Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу";
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";
Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська солідарність";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";
Кіра Рудик, голова партії "Голос";
Борис Філатов, міський голова Дніпра, співзасновник партії "Пропозиція", кандидат на посаду міського голови Дніпра;
Андрій Садовий, міський голова Львова, кандидат на посаду міського голови Львова, "Самопоміч";
Олег Синютка, кандидат на посаду міського голови Львова, "Європейська солідарність";
Віктор Євпак, кандидат на посаду міського голови Черкас, "Голос";
Олександр Кубраков, голова Укравтодору;
Олександр Трухін, народний депутат, "Слуга народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету;
Ігор Уманський, радник голови Офісу президента України (березень-листопад 2020);
Володимир Омелян, міністр інфраструктури України (2016-2019);
Андрій Ілларіонов, старший науковий співробітник Інституту Катона.