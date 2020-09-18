У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, куди веде Україну команда Зеленського

У п'ятницю, 18 вересня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, останні найобговорюваніші події, що відбулися в Україні, шукаючи відповідь на питання "Куди веде Україну команда Зеленського?".

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія на такі теми:

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповість деталі історії з "вагнерівцями", що відбувається з Мінськими угодами та що буде з виборами на Донбасі.

Лукашенко закриває кордони. Що це означає для України?

Як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців?

Участь в обговоренні візьмуть:

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України;

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);

Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Української РСР (1991-1994);

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО "Батьківщина";

Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "ГОЛОС", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу";

Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з бюджетом України на 2021, ухваленим на 2021 рік, витрати на Офіс президента збільшаться на 354 тис грн, а на освіту зменшаться.