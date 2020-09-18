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У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, куди веде Україну команда Зеленського

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Суспільство
2,1 т.
Тема нового ефіру ''Свободи слова Савіка Шустера'' – ''Куди веде Україну команда Зеленського''

У п'ятницю, 18 вересня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, останні найобговорюваніші події, що відбулися в Україні, шукаючи відповідь на питання "Куди веде Україну команда Зеленського?".

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія на такі теми:

  • Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповість деталі історії з "вагнерівцями", що відбувається з Мінськими угодами та що буде з виборами на Донбасі.

  • Лукашенко закриває кордони. Що це означає для України?

  • Як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців?

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України;

  • Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

  • Сергій Марченко, міністр фінансів України;

  • Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

  • Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);

  • Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Української РСР (1991-1994);

  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

  • Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО "Батьківщина";

  • Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "ГОЛОС", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

  • Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу";

  • Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з бюджетом України на 2021, ухваленим на 2021 рік, витрати на Офіс президента збільшаться на 354 тис грн, а на освіту зменшаться.

Свобода слова Савіка ШустераСавік Шустер
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