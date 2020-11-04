У світі зіграли перше в історії онлайн-весілля. Відео

Августина Монтефіорі з Аргентини вийшла заміж за Скотта Мармона зі Сполучених Штатів Америки під час першого в історії онлайн-весілля.

Його провели через Zoom, а трансляцію дівчина вела в себе в Instagram, пише Daily Mail. Пара познайомилася у травні 2017 року й відтоді почала зустрічатися (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На початку цього року Августина повернулася до Аргентини, у січні Скотт освідчився їй. Чоловік планував переїхати до коханої в березні та провести весілля. Проте через пандемію коронавірусу кордони закрили.

Після цього чоловіка не випускали за кордон через те, що пара не була ні родичами, ні подружжям. Щоб це виправити, закохані отримали онлайн-ліцензію на шлюб у штаті Юта. Суддя штату засвідчив їхній новий статус – подружжя – у режимі онлайн.

Тепер Скотт може подати документи для отримання візи для вильоту за кордон для возз’єднання сім’ї.

Скотт Мармон Instagram agus.vidal

Августина Монтефіорі Instagram agus.vidal

Повідомлення про перше у світі онлайн-весілля Instagram agus.vidal

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Швеція, яка відмовилася від глобального локдауну на початку пандемії й покладалася на соціальне дистанціювання, вирішила ввести локальні карантинні заходи через зростання захворюваності на COVID-19.