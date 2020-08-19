У світі виявили нову мутацію коронавірусу: штам у 10 разів більше заразний

Мутація коронавірусу, яка поширюється в Європі, Північній Америці та деяких частинах Азії, є більш заразною, але менш смертельною.

Про це заявив старший консультант Національного університету Сінгапуру й обраний президент Міжнародного товариства інфекційних захворювань Пол Тамбья, передає Reuters. Він вказав на те, що поширення штаму COVID-19 D614G у деяких частинах світу співпало з падінням показників смертності в цих регіонах.

"Може, це добре – мати більш заразний, але менш смертоносний вірус", – сказав Тамбья. Він зазначив, що більшість вірусів, як правило, стають менш небезпечними в міру мутації.

"В інтересах вірусу заразити більше людей, а не вбивати їх, бо вірус залежить від господаря в плані їжі та притулку", – додав експерт.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вчені виявили мутацію ще в лютому в Європі та Америці. ВООЗ також заявила, що немає жодних доказів того, що новий штам привів до більш важкого перебігу хвороби.

Себастьян Маурер-Стро з агентства науки, технологій та досліджень сказав, що цей варіант також був виявлений у Сінгапурі, але заходи стримування інфекції запобігли великомасштабному поширенню.

Генеральний директор охорони здоров'я Малайзії Нур Хішам Абдулла зі свого боку заявив, що штам D614G у 10 разів більше заразний. Він попередив, що вакцини, які зараз розробляються проти "звичайного" коронавірусу, можуть бути неефективні проти мутації.

Однак, на думку Пола Тамбьї та Себастьяна Маурер-Стро, подібні мутації навряд чи змінять вірус настільки, щоб зробити потенційні вакцини менш ефективними.

"Ці варіанти майже ідентичні і не змінили області, які зазвичай розпізнає наша імунна система, тому не повинно бути жодних відмінностей для розроблюваних вакцин", – вважає Маурер-Стро.

Як писав OBOZREVATEL, вчені з Італії заявили, що при тяжкому перебігові COVID-19 може викликати міастенію – рідкісне аутоімунне захворювання, що приводить до ослаблення м'язів.

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