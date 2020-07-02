У світі серйозно заговорили про другу хвилю коронавірусу: які країни вже під загрозою

Пандемія коронавірусу не тільки не закінчилася, але ще й пришвидшується. А якщо в якомусь регіоні стало спокійніше, це не означає, що COVID-19 відстав від людства.

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Такого висновку дійшло багато вчених, акцентуючи увагу на другій хвилі пандемії. Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".

Підкреслюється, що із 45 країн світу, по яких коронавірус ударив найсильніше, у 10 за останні тижні після зняття карантину різко почали зростати випадки інфікування. Йдеться про США, Іран, Швецію, Німеччину, Швейцарію, Францію, Бангладеш, Україну, Саудівську Аравію та Індонезію.

Хоча й у тих державах, де карантин майже не знімали, зростання кількості хворих однаково триває: Домініканська Республіка, Чилі, Індія, ПАР, Португалія, Бразилія, Єгипет, Болівія, Аргентина, Колумбія, Ірак, Філіппіни, Панама, Кувейт, Оман і Китай.

Незважаючи на карантин, у країнах світу продовжує зростати захворюваність на COVID-19

Водночас, попри постійні заяви дослідників із різних країн і Всесвітньої організації здоров'я, ні ліків, ні вакцини від нового типу коронавірусу досі немає. Ба більше, епідеміологи навіть не можуть оцінити ефективність препаратів, якими вже пробували лікувати заражених COVID-19.

Крім цього, вчені не можуть знати, як саме влада країн впроваджувала ліки й чи дослухалися до неї медики. Інші не можуть оцінити вплив на епідемію "соціального дистанціювання", закриття торгових центрів та аеропортів або носіння масок і рукавичок.

Епідеміологи не можуть оцінити ефективність препаратів, якими лікують COVID-19

"Наприклад, чому після переведення освіти на віддалене навчання зростання кількості заражень сповільнилося, а після протестів у Північній Осетії або знаменитого стовпотворіння в Московському метрополітені – не пришвидшилося? Або чому повторне зростання кількості інфікованих у США почалося не в тих штатах, у яких відбуваються масові протести? Статистичні дані в багатьох країнах теж залишають бажати кращого", – йдеться в повідомленні.

У світі немає ефективних ліків і вакцини проти коронавірусу

Також наголошується, що деякі вчені не можуть дати розумне пояснення про колективний імунітет. Оскільки одні дослідження говорять, що антитіла зберігаються на декілька місяців, інші – що в зараженої людини після одужання виробляється альтернативний довгостроковий імунітет.

"Тому поки нам залишається сидіти й чекати, чим же все це закінчиться", – констатують у публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у світі розробляється 141 прототип вакцини від COVID-19. До того ж провідні вчені перебувають буквально за "місяці від успіху", заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус