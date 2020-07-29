У світі "прокинувся" високопатогенний пташиний грип: може передаватися людині

У провінції Пампанга, на півночі Філіппін, виявили високопатогенний пташиний грип H5N6.

Для боротьби з його поширенням влада знищила близько 39 тисяч курей, повідомляє CNN Philippines. Осередок пташиного грипу виявили на фермі в районі Сан-Луїс.

У 2017 році влада також повідомляла про вогнище пташиного грипу в провінціях Пампанга та Нуева-Есіха, тоді випадків його перенесення на людину зареєстровано не було.

Як писав OBOZREVATEL раніше, британський учений уважає, що слідом за пандемією коронавірусу світу загрожує спалах пташиного грипу.